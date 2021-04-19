جدة - نرمين السيد - طورت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية فى مصر ورشة صناعة الأخشاب المُطعمة بالصدف لتدريب الشباب الصم وضعاف السمع على المهنة التراثية لاكسابهم مهارات جديدة، باستهداف الشباب من عمر 18 عامًا وحتى 35.





وقالت الدكتورة مارى إسحق، مدير وحدة تعليم الصم: إن الورشة تستهدف اكساب الشباب مهارات تساعدهم أن يصبحوا مستقلين ماديًا فى المستقبل إذ تعتبر ورشة الصدف من أهم ورش الوحدة فهى تركز على إحياء المظاهر الجمالية التى نراها فى المساجد والكنائس والبنايات القديمة. وأوضحت وحدة الصم فى بيانها: تهتم الوحدة بالتدريب المهنى مثلما تهتم بالجانب الدراسى أيضًا لتعليم الطلاب الصم القراءة والكتابة وجميع المناهج الدراسية للمدرسة الحكومية لضمان حصولهم على الشهادة الحكومية. وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993. تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحدة الصم الأسقفية: تطوير ورشة للمشغولات الخشبية للصم وضعاف السمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.