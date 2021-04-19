عاجل.. شكرى يسلم رسالة من السيسى للرئيس الكينى

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة الكينية نيروبى، مساء أمس الأحد، فى مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الإفريقية الشقيقة، حيث يتوجّه وزير الخارجية كذلك إلى كل من جزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.

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