صور.. رئيس الرعاية الصحية: العاصمة الإدارية نقلة حضارية كبرى يسجلها التاريخ

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الإثنين، المقر الجديد للهيئة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمقر فى إطار جهود المسئولين وقيادات الدولة استعدادًا لانتقال الوزارات والهيئات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.





واستمع الدكتور أحمد السبكى، إلى شرح من المهندس التنفيذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولى الهيئة الهندسية عن المخطط العام للحى الحكومى وكل مكونات مقر الهيئة ومراحل التجهيز والموقف التنفيذى للإنشاءات والتقسيمات المخططة لأماكن تواجد جميع العاملين داخل المقر، والتى تم فيها مراعاة الراحة التامة خلال عمليات الدخول والخروج بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة للمقر، ومراعاة مختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التى تراعى أساليب العمل الحكومية، واطلع السبكى على الموقف التنفيذى للبنية التحتية التكنولوجية لمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واستمع رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى عرض من قيادات الهيئة لكل الخطوات والجهود التى تم القيام بها خلال الفترة الماضية استعدادًا للانتقال للعاصمة الجديدة، وخصوصا فيما يخص التدريب للعاملين اللذين سيتم نقلهم لبناء وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يضمن تأدية أعلى مستوى كفاءة من العمل.

وفى ختام جولة الدكتور أحمد السبكى للمبنى، أشاد بالجهود التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى متابعة تنفيذ كل المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بجهود الدولة المصرية وجهود أبنائها من العمال فى إنجاز هذا المشروع القومى العظيم، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم ومنها مصر من تداعيات فيروس كورونا.



وأكد السبكى، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية كبرى سيسجلها التاريخ للقيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيجنى ثمارها الأجيال المقبلة، وسيكون الانتقال للعاصمة الجديدة بدء عصر جديد من العمل الحكومى المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين.

وأضاف أنه تابع خلال الفترة الماضية الإجراءات الخاصة بتقسيم موظفى هيئة الرعاية الصحية لتلقى الدورات التدريبية اللازمة من قِبل الهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة، فى عدة مجالات منها التحول الرقمى والبرمجة والشبكات والموارد البشرية، لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى وجود جهاز إدارى كفء وفعال.



وتابع السبكى أن الأعمال الهندسية والتشطبيات لمقر الهيئة بلغت نسبته 100%، بالإضافة إلى أنه جار حاليًا الانتهاء من أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية والتجهيز المكتبى الذى سيراعى فيه النظم الحديثة فى العمل، تماشيًا مع الدرجات الوظيفية ومستهدفات العاصمة الإدارية الجديدة بتقديم نموذج متطور للعمل والخدمات الحكومية يتواكب مع أحدث نظم الإدارة العالمية الرقمية.

ورافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية لمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، عدد من قيادات الهيئة، و الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى، والدكتور مؤمن العشماوى، المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة ومدير عام إدارة الإتصال والتعاون الدولى ورئيس لجنة الانتقال للعاصمة الإدارية، والدكتور شريف لاشين، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفندقية بالهيئة ومشروع التأمين الصحى الشامل والمشرف العام على شئون مقرات الهيئة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، واللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمى ونظم المعلومات، واللواء طارق فوزى الدبور المشرف العام على الشئون الإدارية، والدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية، والمهندس محمد السيسى، مدير إدارة المشروعات الهندسية بالهيئة.