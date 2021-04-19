«الدفاع» تبث فيديو توعوي عن مخاطر فيروس كورونا: «حياتك أمانة»

شر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو توعوى عن مخاطر فيروس كورونا بعنوان "حياتك أمانة"، وذلك للتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ودور المواطنين فى حماية أنفسهم فى ظل الاجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من مخاطر جائحة كورونا.

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