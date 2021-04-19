/627739/أميرة-العادلى-تجدد-حلم-القليوبية-وتطلق-مبادرة-يلا-نبنيها-لدعم-القطاع-الصحي

تواصل النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اكتساب المزيد من النجاحات الخدمية والسياسية، وخاصة ما يتعلق بتقديم المبادرات الضرورية، حيث أعلنت إطلاق مبادرة "يلا نبنيها"، والتى تهدف إلى دعم القطاع الصحي بمحافظة القليوبية، وبشكل خاص مستشفي بنها الجامعي التخصصي.

أميرة العادلى تطلق مبادرة " يلا نبنيها"

إشراك المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب، عناصر أساسية تجتمع فى أغلب المبادارت التى تطلقها النائبة أميرة العادلى، وهو ما يتكرر فى تلك أيضًا، حيث تسعى لتصبح مبادرة رئاسية يتم تعميمها في جميع المحافظات.

ووفقًا لما ذكرته النائبة أميرة العادلى، فأنها ترى أن مبادرة "يلا نبنيها"، قد جاءت في وقتها المناسب تمامًا، خاصة بعد حادث انقلاب قطار القليوبية أمس، حيث اتضح للجميع أهمية مستشفي بنها في استقبال وعلاج المصابين، ومدي اعتماد مواطني محافظة القليوبية عليها، وهو ما يثبت ضرورة استكمال هذه المبادرة.

أميرة العادلى: بناء مستشفي بنها الجامعي حلم قديم

كما أشارت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، اميرة العادلي، إلى أن بناء المستشفى الجامعي التخصصي حلم قديم يراود أبناء القليوبية بين الحين والآخر، لافتة إلى أن المستشفي ستخدم ملايين المواطنين، وعلي الرغم من أن الجامعة قامت بتخصيص مبلغ للبدء، لكن الطريق لا يزال في أوله ويحتاج مزيدًا من الجهود الكبيرة، والتكاتف المجتمعي.

أميرة العادلى مجهودات لا تتوقف

سارعت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، فى الذهاب لموقع الحادث للوقوف على آخر التطورات، ومن ثم تقدمت ببيان عاجل شددت فيه على ضرورة محاسبة المقصرين، وأخيرًا أطلقت مبادرة “يلا نبنيها”، حيث ترى إنها جاءت في وقت مناسب تمامًا، خاصة بعد حادث انقلاب قطار القليوبية أمس، فقد أتضح للجميع أهمية مستشفي بنها في استقبال وعلاج المصابين، ومدي اعتماد مواطني محافظة القليوبية عليها، وهو ما يثبت ضرورة استكمال هذه المبادرة.

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وأكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، على أن المبادرة لديها أهداف طموحة تتمثل في أن تصبح مبادرة رئاسية يتم تعميمها في جميع المحافظات.

" يبقي هناك شعاع من الأمل ينير لنا الطريق، والإنجازات تولد من رحم الأزمات، ولذلك فإننا نستطيع دومًا أن نخلق حاضرنا بأيدينا"، كانت هذه نص دعوة النائبة أميرة العادلى، لكل شباب القليوبية بالتكاتف حول المبادرة "يلا نبنيها".

تتصل أمانى وطموحات النائبة أميرة العادلى بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق بملف الصحة، حيث ترى منذ ترشحها لمجلس النواب، إنه من الضرورى تفعيل الدور الرقابي داخل القطاع الصحي علي المستويات الأدنى، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان علي المستويات العليا، كما طالبت دومًا برقمنه الخدمات الطبية لتسهيل تقديم الخدمة في المستشفيات الحكومية.

وكان على رأس أولوياتها البرلمانية، الالتزام بالنسب الدستورية لموازنة الصحة، وتخصيص نسبة من الموازنة لمواجهة الأزمات والطوارئ الصحية.

مبادرة خلي صوتك مسموع

وتجدر الإشارة إلى أن النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كانت قد عقدت ورشة عمل تحت عنوان «خلى صوتك دايما مسموع» بمشاركة 100 من شباب محافظة القليوبية بمدينة بنها.

وكانت تتضمن الورشة، التى نظمتها النائبة أميرة العادلى، 4 محاور عن مشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ودورها في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية، ودور الشباب والرياضة في التنمية الذاتية والاقتصادية للشباب، ودور الشباب الجامعي في عملية التطوير المجتمعي وتحقيق التنمية، وأخيرا محور القطاع الصحي من منظور الشباب تحديات وفرص.