/627743/بأمر-الرئيس-تراخيص-مؤقتة-للحضانات-وإدراجها-ضمن-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة

تابع الرئيس السيسي، نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة حضانات الأطفال، حيث أمر بإصدار تراخيص مؤقتة للحضانات وإدراجها ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة.

الإسراع في عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع فى عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية وترسيخ الهدف الأساسى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب فى بناء الشخصية لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابى مع المجتمع.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيرى لصندوق دوت الخليج".

مزايا قانون المشروعات المتوسطة

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقاً للقانون.

جهود الدولة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

فيما استعرضت السيدة نيفين قباج، جهود الدولة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب على مستوى الجمهورية، والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، وإنشاء قواعد بيانات مدققة لتلك المؤسسات، وإطلاق تطبيق منصة إليكترونية متخصصة بالشراكة مع وزارة الاتصالات.

مساعدة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية

فضلاً عن مساندة تلك الفئات من الأطفال والشباب بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، بهدف دعم فرص الدمج المجتمعي، بالإضافة إلى محور تطوير بيئة تشريعية داعمة لتلك الجهود.

كافة الدعم المالي اللازم

وقد وجه الرئيس بترسيخ الهدف الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية وتطويرها لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع في مرحلة ما بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، ومن ثم أهمية صياغة برامج متابعة لهم، وتوفير كافة الدعم المالي اللازم في هذا الإطار، وذلك على نحو يتيح الدمج الكامل لهم في المجتمع وحصولهم على كافة حقوقهم.

عمل حضانات الأطفال المرخصة

كما تم استعراض منظومة عمل حضانات الأطفال المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، وخطة العمل الخاصة بتطوير هذه المنظومة، والتي ستعتمد على ميكنة ترخيص الحضانات، والربط الإليكتروني مع الجهات المعنية، وإنشاء قواعد بيانات شاملة عن المنظومة، إلى جانب إتاحة فرص تمويلية لرفع كفاءة الحضانات.

نشاط حملة "أبواب الخير"

كما تطرق الاجتماع إلى عرض نشاط حملة "أبواب الخير" التي أطلقها صندوق "دوت الخليج" خلال شهر رمضان المعظم لدعم الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال قوافل الإمداد بالمواد الغذائية، والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار على مدار الشهر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، إلى جانب توزيع الملابس الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك.