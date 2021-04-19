/627745/سيد-عبدالحفيظ--كهربا-لاعب-كبير-ومبارة-أمس-تثبت-ذلك

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ في مداخلة تليفونية مع احمد شبير علي شبكة أون تايم سبورت إف إم، أن النادي الأهلي بثقة قوية بلاعبية في جميع المراكز المختلفه في الملعب.

قال: " في البداية الحمد لله علي النتيجة، والشكر لكل من ساهم في الفوز بالمباراة من النادي".

وأضاف: " قبل المباراة كنا نعقد الكثير من الجلسات المنفرده مع لاعبي الفريق، الذين لم يشاركو بشكل رسمي في مباراة قمة مثل هذه".

وأكمل: " شارك محمود كهربة مع الفريق أمس بعد غياب دام أكثر من شهر، أظهر كهربا أنه لاعب كبير في الفترة الماضية بعد تالقه في المباراة أمس والإنسجام مع الفريق بعد غيابه، بالرغم من الوقت الضيق الذي شارك فيه في المباراة".

وأردف: "الأهلي الحمد لله ماشي صح ولم يخطئ مع أحد، ولا نسمح بالخطأ في النادي ولدينا القواعد الصارمة علي كل من في النادي".