فيديو.. حياة كريمة تحقق حلم «عم محمد» بشراء التروسيكل

جدة - نرمين السيد - التقى ياسين الزغبى، خلال برنامج "حياة كريمة" عبر فضائية "dmc"، مع "عم محمد" صاحب تروسيكل، والذى أكد أنه رجل بسيط ليس لديه أرض، واشترى التروسيكل بالتقسيط ليعينه على الإنفاق على أطفاله.





وأعرب "عم محمد"، عن أمنيته فى الحياة بشكل أفضل، لتحقق مؤسسة "حياة كريمة" له أمنيته بشراء التروسيكل ودعمه مجموعة من الملابس الجاهزة لبيعها. وقالت الدكتورة نهى الوسيمى منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة: "عم محمد راجل جميل جدا ومن النماذج اللى بنحب نساعدها، لأنه عنده 3 أطفال ولم يستسلم للظروف أو البطالة، ودفع كل اللى حلته عشان يشترى التروسيكل ليربى أولاده". وتابعت: "من النماذج اللى بتشتغل على نفسها عشان يصرف على أسرته ويعولها كويس، وده اللى بندور عليه عشان ندعمه ولو ناقص له حاجة بنكملها له".

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