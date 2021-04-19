تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولى يتابع تطوير مقرات هيئة التأمين الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، أشار اللواء جمال عوض، إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات والخطوات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا سيما فى إطار ملف التحول الرقمى، مستعرضًا ما تم تحقيقه من الربط الآلى والتبادل بين كل من الهيئة من جهة ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور والنيابة العامة من جهة أخرى، بما يحقق تقليل تداول المستندات بين تلك الجهات، ورفع المعاناة عن المواطنين المتعاملين مع هذه الجهات.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى موقف تطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة، والتى يصل عددها إلى نحو 591 مقرا على مستوى الجمهورية، متناولا كذلك عددًا من الإجراءات القانونية التى من شأنها أن تكفل قيام الهيئة بإدائها لمهامها دون معوقات.