366 متسابقًا بمسابقة الألحان السنوية بالكنيسة القبطية ببنسلفانيا

جدة - نرمين السيد - حضر الأنبا كاراس أسقف إيبارشية الكنيسة القبطية فى بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وويست فرجينيا، مسابقة الألحان السنوية لكنائس الإيبارشية، والتى أقيمت هذا العام بكنيسة الشهيد مارجرجس فى نوريستاون، ووزع الجوائز على الفائزين، وشهادات التقدير على المشاركين.





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