صور.. سفير اليابان بالقاهرة يزور قصر عابدين

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تحديدا فى يوم 15 إبريل من عام 1921، وصلت البارجة التى يستقلها ولى العهد اليابانى وحاشيته إلى مصر، واستقل قطارًا من بورسعيد إلى القاهرة، وزار أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، ثم زار قصر عابدين فى يوم 19 إبريل، واستقبله السلطان فؤاد الأول، سلطان مصر فى ذلك الوقت.
ويصادف هذا العام أيضًا الذكرى الـ85 على افتتاح اليابان مفوضية لها فى القاهرة فى عام 1936، كأول بعثة دبلوماسية.
وأعرب السفير نوكى، عن إحساسه بعمق تاريخ التبادل الثنائى والعلاقات الودية بين اليابان ومصر، وهو ما يجعله يستشعر العظمة والوقار.
على مدى الـ100 عام الماضية، شهدت كل من اليابان ومصر تغييرات كبيرة، إلا أن الروابط الودية الحميمة بين البلدين وشعبيهما لم تتغير منذ أن التقى جلالة الإمبراطور شوا وجلالة السلطان فؤاد الأول قبل 100 عام من الآن، بل أحرزت المزيد من التقدم.
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