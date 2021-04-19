شكرى يصل إلى جزر القمر فى ثانى محطات جولته الإفريقية حول تطورات سد النهضة

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جدة - نرمين السيد - وعقب الاستقبال الرسمى لدى وصوله إلى مورونى، عقد شكرى جلسة مباحثات ودية مع وزير خارجية جزر القمر ظهير ذو الكمال.
وكانت أول محطاته فى كينيا حيث، التقى برئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، اليوم الاثنين، وذلك لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويقوم "شكرى"، بجولة تتضمن عددًا من الدول الإفريقية الشقيقة، حيث ستستمر جولته إلى كل من جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.
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