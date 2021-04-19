فيديو.. حكم استخدام السواك أو المعجون فى نهار رمضان

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، فى حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "دقيقة فقهية" على موقع "دوت الخليج"، عن حكم استخدام السواك أو معجون الأسنان فى نهار رمضان.





وقال الدكتور مجدى عاشور أنّه من المهم ألا يدخل شيء فى جوفك، لذلك يمكنك استخدامهما فى نهار رمضان، بشرط أن تتحفظ ألا يدخل شيء من المعجون أو الماء فى جوفك، لذلك يُفضَّل استخدامه قبل الفجر وبعد الإفطار لأننا لا نعلم لعل شيئًا من المياه يجرى إلى الجوف. وعن رأى العلماء فأوضح أن رأى الإمام الشافعى: "يجوز لك استخدامه مع تحفظك ألا ينزل شيء فى الجوف إلى زوال الشمس، بعد ذلك يُكره استخدام السواك"، مضيفًا: "ولكن نحن نقول على المطلق يجوز لك استخدام ذلك بشرط ألا يدخل شيء فى جوفك أثناء نهار رمضان من أثر السواك أو من المعجون أو من الماء والله أعلم".

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