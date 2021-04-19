البابا تواضروس ينعى كاهن بإيبارشية طهطا

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء إلى الأنبا أشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب الفاضل القس يعقوب بنيامين، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وكان القس يعقوب بنيامين، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية عنيبس مركز جهينة التابعة لإيبارشية طهطا وجهينة، قد توفى عن عمر تجاوز 55 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 21 سنة، متاثرا بإصابته بفيروس كورونا. ولد الأب الراحل يوم 29 أغسطس 1965 وسيم كاهنًا على يد الأنبا أشعياء مطران الإيبارشية فى 17 أكتوبر 1999.

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