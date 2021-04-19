الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الغد  

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، حيث تتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارةعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمي 22-26.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري ودرجة الحرارة العظمي29-32 شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمي 36-42، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغري 15-17لاومعتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغري 22-26.

ويشهد غدا الثلاثاء أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، وفرص لأمطار خفيفة تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد،وتكون رياح نشطة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد،و جنوب الصعيد.

وفي يوم الأربعاء المقبل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد،وتكون رياح نشطة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد جنوب سيناء.

ويشهد يوم الخميس المقبل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ويوم الجمعة، والسبت يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

بينما يشهد الأحد المقبل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء.