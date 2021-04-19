/627744/محمود-القط- التقييم-المبدأي -يدل-على-أن--الأمر-غير-طبيعي-وننتظر-التحقيقات

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه توافد عدد من نواب البرلمان و تنسيقية شباب الاحزاب إلى موقع الحادث للإطمئنان على صحة المصابين وتلبية احتياجاتهم ، كما سيكون هناك تسائلات حول الحادث وتكرار حوادث القطارات بهذه السرعة .

تكرار حوادث القطارات

وأكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، على أن تكرار الحوادث يحتاج دراسة أكثر عمقا من مجرد حادث، لافتا إلى انه من غير الطبيعي تكرار حوادث القطارات بهذه الطريقة، وان جميع الاحتمالات اصبحت مطروحة ،مؤكدا على أن هذا التنوع غير طبيعي ولن يقتصر على خطأ فنى أو تقني من العاملين أو من المنظومة نفسها، لكننا ننتظر التحقيقات والبرلمان سيكون هناك مسائلات كتيرة تجيب عليها وزارة النقل .

التقييم المبدأي الأمر غير طبيعي

وأشار النائب محمود القط عضو تنسيقية شباب الاحزاب إلى أن الساعات الأولى كانت عبارة عن مشاهد غاضبة وحزينة وغير مألوفه، لافتا إلى أن محطات القطارات فى مكان الحادث لم تصل إلى هذه الدرجة من الردائة لدرجة التسبب فى وقوع حادث،مشيرا إلى أن التقييم المبدأي أن الأمر غير طبيعي .

علامات استفهام حول تكرار حوادث القطارات

وتابع محمود القط أن المشاهد الأولية تؤكد على وجود علامات استفهام خاصة بعد تكرار الحوادث وبطرق مختلفة تأخذ شكل تخريبي ،لافتا إلى أن خروج عربة من القطار بهذا الشكل لا يبين أنه خطأ فني، لافتا إلى انه ربما يوجد خطأ فني ولكن لن نستبق الاحداث وننتظر التحقيقات .

دور أجهزة الدولة فى التعامل مع نتائج الحادث

واستكمل محمود القط عضو مجلس الشيوخ ، أنه يتم التحقيق مع السائقين وطاقم القطار وعمل الاجراءات اللازمة من تحليل وغيره و اتخاذ الاجراءات القانونية كل اجهزة الدولة كانت موفقة فى اللحظات الاولي من وقوع الحادث، حيث دفعت وزارة الصحة بسيارات الإسعاف كما تواجدت قوات الحماية المدنية،مثمنا لولا هذا الدور كان من الممكن ان تكون تتابعات الحادث أكثر صعوبه على المصابين .

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وقال محمود القط عضو مجلس الشيوخ، أن دور مجلس الشيوخ هو الدراسة وتحليل الاسباب الجذرية لوقوع هذه الحوادث،ووضع أليات تمنع حدوثها،ثم صياغتها فى صورة مقترحات تقدم إلي مجلس الشيوخ، مشيرا إلى بدأ خطوات خاصة بدراسة كاملة عن سلامة النقل فى مصر.

وأوضح محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تغطي كافة الجوانب منظومة النقل للوصول إلي السبب الجذري وبالتالي يمكن تحديد خطوات الحل والياته والمعنيين بها والوقت الزمني الخاص بها لتكرار الخطأ، مشيرا إلى ان النقل منظومة ديناميكية متحركة دائمة المخاطر، ولكن بتوفير أعلى معدلات الامان تقل هذه المخاطر، لذلك لابد من دراسة اسبابها الحقيقية، لافتا إلى أنها لن تكون أبدا بسبب واحد الا اذا كان متعمد وهنا تختلف دور الدراسة الجذرية اذا كان فني أو تقني مثل مشاكل التدريب ونظم السلامة ومشكلة فى طبيعة التشغيل أو تفعيل التشغيل لأدوات السلامة ولن يتم الا بالوصول للأسباب الجذرية .

وثمن النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ ، التكاتف الجماهيري والتعاطف الشعبي بين المواطنين فى القليوبية ،مما كان له آثرا فى تحقيق أكتفاء ذاتي لأكياس الدم ،مشيدا بأصالة المصريين وان الشعب المصري دائما موجود وقت الشدائد والازمات.

وجه محمود القط الشكر لشباب جامعة بنها حيث كانوا الأسرع في التكالب على التبرع على بالدم وتحقيق فائض ، بالرغم من الموجة الحارة والصيام .

كما أكد عضو مجلس الشيوخ ، على حق الشعب فى معرفة الحقيقة وسبب الحادثة ووجود اجراءات اصلاحية لمعرفة السبب الحقيقي،لأنه من غير الطبيغي ان يتكرر الحادث 3 مرات فى نفس الشهر .