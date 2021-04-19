رانيا محمود ياسين منتقدة برنامج شيخ الحارة والجريئة: "محتوى ردئ"

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شنت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين هجومًا واسعًا على البرامج المختصة بتناول الحياة الزوجية للمشاهير والكشف عن أسرار حياتهم.

دوت الخليج يكشف تعليق رانيا محمود ياسين، التي انتقدت به بعض البرامج، وكواليس الأزمة الأخيرة لمحمد رشاد ومي حلمي، فضلًا عن أعمالها الحالية.

رانيا محمود ياسين تفتح النار على برامج فضح العلاقات الزوجية

انتقدت رانيا نوعية البرامج المختصة بفضح العلاقات الزوجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب عرض حلقتي مي حلمي ومحمد رشاد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، لإيناس الدغيدي المذاع على فضائية قناة القاهرة والناس، قائلة: "قرف أوي نوعية الحوارت اللي في بعض البرامج اللي محتواها فضح العلاقات الزوجية وأسرار البيوت".

رانيا محمود ياسين تطالب بوقف بعض البرامج

وطالبت “ياسين”، بالتدخل لاتخاذ موقف ضد هذه البرامج التي وصفت محتواها ب "الردئ"، قائلة: "بجد لازم يبقى في وقفة في نوعية المحتوى الردئ دا".

أزمة مي حلمي وطليقها محمد رشاد

يذكر أن المذيعة والإعلامية مي حلمي حلت ضيفة منذ يومين على برنامج شيخ الحارة والجريئة، ووجهت من خلاله العديد من الاتهامات لطليقها المطرب محمد رشاد، كانت أبرزها أنها هي من كانت تنفق عليه وضربه لها، فحل هو أيضًا ،أمس، مع إيناس الدغيدي ليفتح النار عليها، واتهمها بالخيانة.

أعمال رانيا محمود ياسين الحالية

وعلى الصعيد الآخر، تشارك الفنانة رانيا ياسين في الموسم الرمضاني 2021 بمسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، محمد عادل، سهر الصايغ، خالد عليش، مهند حسني، دانا حمدان، جميل برسوم ونهال عنبر، ومن تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز.