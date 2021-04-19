هشام يكن: لـ محمد صلاح « تدين لي بالكثير »

أكد هشام يكن لاعب خط الدفاع للزمالك والمنتخب الأسبق، خلال ضيافته في برنامج أحمد شوبير " أقر وأعترف "، متحدث عن الدور الذي قدمة لمحمد صلاح في مسيرة إحترافه.

قال: " قدمت الكثير لمحمد صلاح من دون أن يعرف في أول مسيرتة الكرويه، في بدايته الكروية من المقاولون العرب، وكان معه عمرو جمال في المقاولون له".

وأضاف: "محمد صلاح كان شاب مغمور في المقاولون، ولم يعرف به أحد في البداية، وأنا ساعدته ليظهر امام مستكشفي الأندية الأوروبية".

وأكمل:" محمد صلاح أنا اللي خليته يروح وينضم للمنتخب، من خلال مكالمة للمدير الفني للمنتخب والسفر مع المنتخب لسويسرا، من نادي المقاولون العرب ومن تلك الفترة بدأ الحديث عنه في أوروبا".