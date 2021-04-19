أزمة مسلسل الطاووس تشتعل على آخرها..تفاصيل

/627751/أزمة-مسلسل-الطاووس-تشتعل-على-آخرهاتفاصيل

علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن أزمة مسلسل الطاووس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق الناقدة ماجدة خير الله بشأن مسلسل الطاووس الذي لاقى العديد من الإنتقادات والهجوم الواسع من قبل عرضه وحتى اللحظات الراهنة.

تعليق الناقدة الفنية على مسلسل الطاووس

كتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي، قائلة: "طيب شوفوا حجه تانية، غير الكود الأخلاقي لوقف المسلسل أو محاربته، تابعت كل الحلقات التي عرضت من مسلسل الطاووس، ولم اجد فيه كلمة أو مشهد يخدش الحياء".

وتابعت: "عمل تلعب بطولته السيدة سميحة أيوب، وجمال سليمان والموهوبة جدا سهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة من الممثلين الشباب، ولا يجد من يدافع عنه من أدعياء مناصرة الابداع ، ولا النقابات الفنية! وفين الأشاوس بتوع طب نتفرج الاول وبعدين نحكم؟ أين أصواتهم المجلجلة عن حرية الخيال وحق المبدع في العبث في التاريخ".

وأضافت الناقدة ماجدة خير الله: " نحن أمام مسلسل اجتماعي عن فتاه غلبانه تتعرض لاغتصاب جماعي، من مجموعة من شباب ينتمون لعائلات ذات سلطة ونفوذ، ولا تجد من يساندها لاستعادة حقها ، وإدانة المتهمين، حادث متكرر في أزمنة مختلفة ؟ لكن اللي علي دماغهم بطحه طالبوا بوقف المسلسل لأنه يمس قضية مشابهه متهم فيها بعض أبناء العائلات ذات النفوذ".

واختتمت حديثها قائلة:" مسلسل الطاووس عمل إبداعي محترم يستحق الاهتمام، عيب عليكوا وعلينا إذا وقفنا ساكتين أمام محاوله لاغتيال عمل فني جاد مثل الطاووس".

أزمة مسلسل الطاووس

كان المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر بيان للتحقيق العاجل مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل الطاووس، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الطاووس من بطولة كلًا من الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم ورانيا محمود ياسين، وخالد عليش، وهالة الفخراني، فضلًا عن عدد من الشباب الجدد، وهو سيناريو وحوار كريم الديلي ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.