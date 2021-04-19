/627752/علاء-مصطفى-يقترح-تقليل-الرسوم-الدراسية-على-الطلاب-والسماح-بطريقة-الدفع-النقدى

علق النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، قائلًا:” أنا مع مقترح طريقتين للدفع والتي أقرها مجلس الشيوخ، ومنها تقليل الرسوم على الطالب فى مقتبل عمره لتكون 50 جنية، على أن تُسدد عن طريق الدفع الإلكتروني، حيث يكون نصه التالى:” يؤدي الطلبة رسما قدره 500 جنيه يسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الالكترونى”.

علاء مصطفى: لابد من تضمين الشمول المالي فى القوانين واللوائح التنفيذية

وأكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تضمين خدمات الشمول المالي في كل القوانين واللاوائح التفيذية فى ظل التحول الرقمى الذي تسعي إلية الدولة، وما تعده له من بنية تحتيه خاصة به.

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هذا وقد رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.

مجلس الشيوخ يرفض قانون التعليم المقدم من الحكومة

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وتقضي التعديلات التي رفضتها لجنة التعليم ومن ثم رفضها مجلس الشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.