صور.. القوات المسلحة توزع الآلاف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة رمضان

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وحرصت القوات المسلحة، على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين، لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، وتم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التى تقع فى نطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
وشهدت نقاط التوزيع إقبالًا كبيرًا للحصول على العبوات التى تم طرحها مجانًا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين.
يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
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