فيديو.. أسامة الأزهرى: العلم الشرعى المنتظم لن يقوم وسط مجتمع منهار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبى صلى الله عليه وسلم، كان لديه عدد من الكتاب وكل كاتب له دور، منوهًا إلى أن الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت، رضى الله عنهما كانا من الكتاب المختصين بكتابة أموال الصدقات "كانوا زى الموثق المالى زى شغل الجهاز المركزى للمحاسبات".





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الإثنين، أن الصحابى الجليل حزيفة بن اليمان كان كاتب خرص النخل، وسيدنا المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير كانا يكتبان المداينات والمعاملات. وأوضح أن المجتمع فى عهد النبى محمد، صلى الله عليه وسلم لم يكن مجتمع بدائى، مؤكدًا أنه لن يقوم العلم الشرعى المنتظم وسط مجتمع مدنى منهار، فلا بد من عمارة الدنيا وإدارة الحياة وإنشاء المؤسسات. لافتًا إلى أن محمد على عندما أسس للدولة المصرية الحديثة، أنشأ دار الضربخانة لتسجيل الحيازات، حتى أنه هدد بضرب من لم يوثق ممتلكاته لحفظ الحقوق.

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