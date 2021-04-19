محافظ سوهاج: كمية الأقماح الموردة للصوامع حتى الآن 3.051 طنا

وأضاف المحافظ، فى تصريح، اليوم الإثنين، أنه لا توجد أى معوقات أو مشكلات تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف قرى ومدن المحافظة، وأن هناك غرفة عمليات مشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تنعقد بصورة مستمرة؛ لمواجهة أى مشكلة تعيق توريد الأقماح خلال تلك الفترة.
وشدد على ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، وضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة وعدم تسريب أقماح مستوردة، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن محصول القمح وفقا للأسعار المعلنة ومراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 208 آلاف فدان من الأراضى الزراعية القابلة للزراعة داخل الزمام، والبالغ جملتها 345 ألف فدان بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وهى من أصناف القمح التى تتميز بجودتها العالية وإنتاجها الوفير، حيث يصل إنتاجها إلى 25 أردبا للفدان للأقماح الخاصة بالخبز، و31 أردبا للفدان للأقماح الخاصة بتصنيع المكرونة.
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