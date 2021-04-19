مطرانية ملوى: صلاة عيد القيامة بنسبة حضور 25٪

جدة - نرمين السيد - بحيث يكون فرد واحد فى كنبة الكنيسة، وإذا أصيب أحد الأباء الكهنة يمتنع حضور الشعب، وتقام صلوات الزواج بعد العيد بنفس النسبة. كما اعتذر الأنبا ديمتريوس عن استقبال المهنئين بالعيد.

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