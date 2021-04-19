الكهرباء: 349 ألف طلب لتركيب العداد الكودي بـ9 محافظات 

أعلن المهندس سامي أبو ورده رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الشركة تلقت حتى الان 169 الف طلب تحويل للعداد الكودي عبر المنصه الإلكترونيه

بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات أسوان و قنا و الأقصر و سوهاج ، وانه تم أجراء معاينات بنسبة تتعدى الـ 55% من إجمالي الطلبات الخاصة بالشركة مشيرا الى انه تم تركيب 25 الف و 432 عداد حتى الآن فيما تم رفض 1518 طلب بشكل نهائي حتى الآن لمخالفة الشروط الخاصة بتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والعشوائية .

واكد ابو ورده لـ"البوابه نيوز" ، انة يتم التواصل مع المواطن بالصوت والصورة من خلال برنامج جديد تم تنفيذة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانة سيكون فى امكان المواطن ان يتابع من منزلة اجراءات ومراحل الخدمة التى يطلبها اولا باول من خلال شبكة المعلومات ومن خلال رسائل على الموبايل دون تدخل للعنصر البشرى وانة تم تاهيل وتطوير 49 مركزا للخدمة فى محافظات جنوب الوادى سوهاج وقنا والاقصر واسوان للتعامل مع هذا النظام

وفي ذات السياق أعلن المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أن الشركه تلقت 180 ألف طلب عبر المنصه الإلكترونيه الموحده للتحويل من نظام الممارسه الي تركيب العداد الكودي ، وأكد أنه تم تركيب 25 الف عداد كودي حتى الآن للعقارات المخالفة والعشوائية من اجمالى عدد الطلبات الخاصة بالنطاق الجغرافى للشركة بمحافظات الوادي الجديد وأسيوط و المنيا و بني سويف والفيوم ، و انه جارى استكمال عدد أجراء المعاينات حسب الأسبقية في تقديم الطلبات .

وجدير بالذكر كانت وزاره الكهرباء اعلنت مد المهلة الخاصة لتقديم طلبات التحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم 2021.

جاء ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ولاتاحة الفرصة للتقدم بطلبات للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.