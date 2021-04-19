أول صور للأسلحة المضبوطة مع الإرهابيين المتورطين بقتل المواطن نبيل حبشي

ينشر «صوت الأمة» أول صور للأسلحة والحزام الناسف والسيارة التي تم ضبطها مع العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل المواطن نبيل حبشى بشمال سيناء.











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وكانت الأجهزة الأمنية وجهت ضربة أمنية قوية اللعناصر الإرهابية في سيناء والمتورطة في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقرات الدولة، حيث تمكن قطاع الأمن الوطني تحديد مكان اختباء بعض الإرهابيين والمتورطين في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الابطال بشمال سيناء، واضطلاعهم بالأعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الاقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.



الإرهابى خالد محمد سليم

الإرهابى خالد محمد سليم أسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد لها ارتكاب عملية عدائية، حيث امكن ‏أحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بأطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم، وأسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه احدهم، وعثر بحوزتهم علي ٣ سلاح الي ١ حزام ناسف ١ قنبله يدوية كميه من الطلقات الاليه. الإرهابى أحمد كمال محمد

كما نجحت أجهزة الرصد في تحديد اثنين من العناصر الارهابية التي لقيت مصرعهم وهما القيادي الارهابي / محمد زيادة سالم زيادة حركي / عمار، والذي يعد من أخطر العناصر الارهابية وتولي الاعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الارهابية والثاني هو الارهابي / يوسف ابراهيم سليم حركي / ابومحمد المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الارهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي. الإرهابى جهاد عطا الله

وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الارهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن / نبيل حبشي حيث امكن تحديدهم وتبين أنهم كل من / جهاد عطا الله سلامة عودة و / احمد كمال محمد شحاته و / خالد محمد سليم حسين. - تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتتولي نيابه امن الدوله العليا التحقيقات.

الجدير بالذكر أن عددا من المسلحين قاموا في نوفمبر الماضي بخطف نبيل حبشي سلامة " 61 " عاما ببئر العبد بشمال سيناء.