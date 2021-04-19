الإفراج عن الكاتب الصحفى مجدى حسين

أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الإفراج عن الكاتب الصحفى مجدي أحمد حسين، ووصوله إلى منزله منذ قليل.
نقيب الصحفيين ضياء رشوان يعلن الإفراج عن الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين
وقال الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين:" الحمد لله والشكر للنيابة العامة والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الكاتب الصحفي والزميل العزيز مجدي أحمد حسين".
نقيب الصحفيين يشير إلى عدد من الزملاء التى تم الإفراج عنهم
وتابع نقيب الصحفيين ضياء رشوان:" تواصلت مع الكاتب الصحفى مجدي أحمد حسين، وطمأنني عليه وهو في بيته وبين أسرته ينتظر إفطار رمضان معهم، رمضان كريم عليك زميلنا العزيز مجدي أحمد حسين وعلي الأسرة الكريمة".
وأضاف نقيب الصحفيين، ضياء رشوان:" ننتظر بكل أمل إخلاء سبيل زملاء آخرين محبوسين احتياطيا ليقضوا الشهر الكريم مع اسرهم ونشكر جزيلا كل استجابة كريمة.
وكانت أجهزة التحقيق قد أفرجت عن عدد من الزملاء الصحفيين، خلال الفترة الماضية، ومنهم، خالد دواوود، كما تم الإفراج عن الصحفي، حسام الصياد، والصحفية سولافة مجدى.
الكاتب الصحفى مجدي أحمد حسين يبلغ من العمر 69 عاما، وكان رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الصادرة عن حزب العمل، وهو نجل السياسي الكبير أحمد حسين مؤسس حركة "مصر الفتاة" وعمه هو الكاتب الصحفي الراحل عادل حسين الأمين العام الأسبق لحزب العمل.
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