أخبار مصرية

توفير بعض المسلتزمات الطبية لقرية أبيس الاولي بناء على طلب محمد اسماعيل

0 نشر
ريهام سعيد 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

/627753/توفير-بعض-المسلتزمات-الطبية-لقرية-أبيس-الاولي-بناء-على-طلب-محمد-اسماعيل

قال النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه بناء علي الشكوى المقدمة من اهالي قرية أبيس الأولى بخصوص نقص بعض المستلزمات الطبية والادوية، فضلا عن احتياج وحدة طب الأسرة بالقرية  لصيانة بعض الاجهزة.

 

f475f5127c.jpg

 

 

تشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات 

فقد تقدم النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، بطلب لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وبناء عليه تم تشكيل لجنة لدراسة وتوفير تلك الاحتياجات.

062e9fc386.jpg

 

 

 

 

اقرأ ايضا:أميرة العادلى تجدد حلم القليوبية وتطلق مبادرة «يلا نبنيها» لدعم القطاع الصحي

ولفت النائب محمد اسماعيل  عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أنه أثناء زيارته تبين توفير  بعض من المستلزمات الطبية و الأدوية  وأصلاح بعض الاجهزة و سيتم متابعة توفير باقى الأحتياجات.

 

45108f924b.jpg

 

 

اللجنة التشريعية توافق على قانون تغليظ عقوبة التنمر 

 

وتقدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،وافقت على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.

52a3b47374.jpg

 

 

وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون لضبط الصياغة ليصبح نص المادة كالتالي: 

يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة برقم(٥٠ مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

01232f0aae.jpg

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

263c0333a2.jpg

 

 

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توفير بعض المسلتزمات الطبية لقرية أبيس الاولي بناء على طلب محمد اسماعيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا