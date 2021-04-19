/627754/مسلسل-الطاووس-يتصدر-التريند-بعد-أزمته-الأخيرة-ومنى-زكي-تساند-صناعه

أشتعلت أزمة مسلسل الطاووس من جديد على الساحة الفنية، وخاصة بعد بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق مع المسئولين عن إنتاج المسلسل، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، لينقسم الجمهور إلى مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد آراء أبرز نجوم الفن في أزمة مسلسل الطاووس، فضلًا عن رأي النجوم اللامعة الذين ظهروا في مسلسل الطاووس.

منى زكي تدعم الطاووس

أطلقت الفنانة منى زكي، هاشتاج لمساندة صناع مسلسل الطاووس، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، كاتبة #ادعم مسلسل الطاووس.

الجمهور يدعم مسلسل الطاووس

دعم العديد من الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صناع مسلسل الطاووس من خلال عدد من الأوسمة المختلفة، والتي من بينها مسلسل_الطاووس_ضد_القيم مؤكدين أن قصة المسلسل حقيقية ولا يوجد بها أي محتوى ضد القيم، وهاشتاج #ادعم_مسلسل_الطاووس.

تعليق ماجدة خير الله على المسلسل

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أن المسلسل لن يحتوي على أي مشهد خادش للحياء، أو كلمة تستدعي وقف المسلسل، لافتة إلى أن قصة المسلسل متكررة على أرض الواقع، قائلة: “ نحن أمام مسلسل اجتماعي عن فتاه غلبانه تتعرض لاغتصاب جماعي، من مجموعة من شباب ينتمون لعائلات ذات سلطة ونفوذ، ولا تجد من يساندها لاستعادة حقها ، وإدانة المتهمين، حادث متكرر في أزمنة مختلفة ؟ لكن اللي علي دماغهم بطحه طالبوا بوقف المسلسل لأنه يمس قضية مشابهه متهم فيها بعض أبناء العائلات ذات النفوذ".

وتابعت: “مسلسل الطاووس عمل إبداعي محترم يستحق الاهتمام، عيب عليكوا وعلينا إذا وقفنا ساكتين أمام محاوله لاغتيال عمل فني جاد مثل الطاووس".

الجدير بالذكر، أن أزمة مسلسل الطاووس اندلعت فور عرض البرومو الخاص بالمسلسل، حيث شبه البعض أحداث بالقضية الشهيرة التي تحمل اسم الفيرمونت إلا أن صناع العمل نفوا تلك الشائعة.