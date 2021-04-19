/627755/هشام-يكن-فرجاني-ساسي-ليس-ميسى-وإنتمائه-للفلوس-وليس-لـ-الزمالك

تحدث هشام يكن لاعب خط الدفاع للزمالك والمنتخب الأسبق، خلال ضيافته في برنامج أحمد شوبير " أقر وأعترف "، عن الدور الذي كان يقدمه مع نادي القلعة البيضاء، وعن الدور الذي يقدمة الدولي التونسي فرجاني ساسي مع الفريق في الفترة الحالية.

قال: " في البداية أحب أوضح دوري مع الزمالك فيما سبق، قد لعبت مع الفريق في جميع المباريات، ولم أكن أجلس علي دكة البدلاء، ودائماً كنت أساسي في الفريق، وسبب غيابي عن المباراة تكون بسبب الإصابة فقط".

وأضاف: " نجحت في جمع البطولات التي شاركت بها، سواء مع الزمالك كلاعب أو في أي منصب، وأخذت العديد من البطولات مع فرق كثيرة ومختلفة في أقسام مختلفه".

وأكمل: " الزمالك يعاني من فقد الروح بين لاعبي الفريق ومجلس الإدارة سواء المؤقتة والسابقة، وليس هناك أي خطأ من المدير الفني او مستوي لاعبي الفريق ولكن هناك الروح المفقوده".

وأردف: " الزمالك لعب أمس بوجود الفريق في ارضية الملعب ولكن لم تكن لديهم الروح في المباراة، بغض النظر عن طارق حامد في منتصف الملعب".

هشام يكن: ساسي ليس ميسى

وزاد: " فرجاني ساسي لاعب من المستوي الراقي، ولديه الكثير من القدرات التي يقدمها في منتصف الملعب، ولكن في النهاية وهو ليس ميسي، علشان يطلب 13 مليون".

وأختتم: " فرجاني ساسي لا يستحق المبلغ الذي يطالب به من النادي وليس لديه أي إنتماء للنادي ولاعب يبحث عن الماديات أكثر من الوفاء للفريق في الملعب".