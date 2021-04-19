نجم سعودي..ضيف رامز عقله طار اليوم

يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد ليكون الضحية السابعة من برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه الفنان رامز جلال.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار في نجم المنتخب السعودي فهد المولد، والذي يفصلنا عنه دقائق معدودة.
نجم المنتخب السعودي فهد المولد
يتصيد الفنان رامز جلال فريسته من خلال الفنان حسن عسيري الذي يستقطب الضيف إلى مدينة الألعاب الترفيهية الموجودة في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف مع دخوله اللعبة التي يتم داخلها المقلب ليجد نفسه معلقًا بين السماء والأرض، ويتم دفعه من أعلى ليسقط في المسبح.
ومن بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد، النجوم: دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم العديد من النجوم.
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