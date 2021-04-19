شمال سيناء.. بدء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الإثنين، بدء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل عن شهر أبريل الجارى ضمن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، يوم الإثنين المقبل، للصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والثلاثاء 27 أبريل للصف السادس الابتدائى والأربعاء 28 أبريل الجارى للصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان - فى تصريح اليوم - إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات على مستوى مدارس المحافظة، لافتا إلى أنه لا توجد امتحانات فى نهاية الفصل الدراسى الثانى أو تحتسب أعمال سنة، حيث يكتفى بالامتحان متعدد التخصصات نهاية كل شهر (مارس وأبريل ومايو)، ويكون امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى ورقة منفصلة (منهج كامل)، فى حين تجرى اختبارات شهر مايو المقبل أيام الأحد 23 مايو للصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، ويوم الإثنين 24 مايو للصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، ويوم الثلاثاء 25 مايو للصف السادس الابتدائى.

وأضاف أن الامتحانات متعددة المواد ويتم الاختيار من متعدد ومما تم دراسته خلال الشهر فقط، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء العاملين بالمدارس والطلاب للكمامات الواقية والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل دخول اللجان.

وأوضح أن امتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية يعقد أوائل يونيو القادم بلجان مراقبة ومؤمنة على مستوى المديرية، وتحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب من 280 درجة فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى فقط، وبعد اجتيازه لامتحان الفصل الدراسى الأول، والمواد الخاصة بالأنشطة فيتولى معلمو الأنشطة بالمدارس تقييم الطلاب بالتزامن مع اختبار شهر مايو تحت إشراف مدير المدرسة.