/627760/وزارة-الصحة-الإيطالية-316-وفاة-جديدة-بكوفيد-وتسجيل-8864-إصابة
أصدرت وزارة الصحة الايطالية اليوم الاثنين بيانات تفيد أن هناك ارتفاعا طفيفا في نسبة الحالات الايجابية مقارنة بعدد الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغت 6% بعد أن كانت أمس 5.5% بتسجيل 8864 حالة جديدة.
ولا تزال الحصيلة اليومية للضحايا مرتفعة بعد الاعلان عن 316 حالة وفاة (ضحايا أمس الاحد كانوا 251).
وتفيد معطيات اليوم أن الوباء حصد منذ بداية انتشاره في إيطاليا، ارواح 117243 شخص.
وتراجع عدد مرضى وحدات العناية المركزة بواقع 67 مريضا، ليبلغ عددهم الاجمالي 3244.
ويبلغ مجموع المواطنين الذين تعافوا من الجائحة ثلاثة ملايين و268 ألفا و262 بعد شفاء 19669 شخصا، وذلك خلال 24 ساعة الاخيرة.
ويقدر العدد الكلي للذين اصيبوا بالوباء منذ بداية تفشيه أوائل العام الماضي بثلاثة ملايين و878 ألفا و994
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