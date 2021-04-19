/627761/نقص-عالمى-محتمل-فى-محركات-الأقراص-الصلبة

وفقا لما نقلته المواقع العالمية فالمستخدمين في الصين بدأوا في شراء محركات الأقراص الصلبة وأقراص التحزين "SSD" على نطاق واسع، فيما تحظى الأجهزة ذات الذاكرة من 4 إلى 18 تيرابايت بشعبية خاصة.

وفقا للخبراء، فان ذلك يأتي نظرا لتركيز الإنتاج فى الصين، فإن نقص أجهزة التخزين سيؤثر أولا على السوق المحلية، وسوف يمتد فيما بعد إلى الخارج.

ولم يعد من الممكن في الصين بعد تداول عملة "ChiaCoin" المشفرة، التي أصدرها برام كوهين، صاحب بروتوكول بت تورنت الشهير لتبادل الملفات، ولكن المعدنين بدأوا بالفعل في شراء الأجهزة للمستقبل.

وكان نيكولاي بيتروف، رئيس قسم شراء التكنولوجيا الرقمية في شركة "سيتيلينك" الروسية قد صرّح في 10 فبراير بأن أسعار الإلكترونيات ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تتراوح بين 5-20%، حسب فئة المنتج، مشيرا إلى وجود نقص في المكونات الأساسية للإلكترونيات، مثل المصفوفات والشاشات والذاكرة، وخاصة بطاقات الفيديو في السوق العالمية، ويصنع 80% من هذه الأجزاء في الصين.

وذُكر في 27 فبراير أن علماء أمريكيين اكتشفوا أن كمية هائلة من الكهرباء يتم استغلالها في العالم لتعدين العملات المشفرة، وخاصة عملات البيتكوين، وهذا يشكل تهديدا لمناخ الأرض.