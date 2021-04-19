/627762/محمد-رشاد-مى-حلمي-بتحب-الشهرة-ومابتاخدش-فلوس-من-الشغل-فيديو

تحدث المطرب محمد رشاد، فى برنامج شيخ الحارة عن عدد من الأمور الشخصية والفنية، وما يتعلق بآماله وطموحاته المستقبلية.

محمد رشاد: مي حلمي بتحب الشهرة وقال المطرب محمد رشاد، خلال حديثه فى برنامج شيخ الحارة، الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي:” مي حلمى ماكنتش بتاخد فلوس من أى شغل بتروحه، ولم يكن لديها أى مصدر دخل، وتواجدها فى العديد من البرامج والأعمال كان لمجرد التواجد”. محمد رشاد: مي حلمي مين علشان تصرف عليا وتابع المطرب محمد رشاد، قائلًا:” مي حلمي بتحب الشهرة، ومستحيل تقدر تصرف عليا من أى مصدر، ولا كان أبوها يديلها فلوس ولا ماما”. وعن ذهابها إلى برنامج الإعلامي الكبير عمرو أديب، قال المطرب محمد رشاد:” مي حلمي كان نفسها إن الكل يتكلم عليها، وسيرتها تفضل على على كل لسان، وهى اللى اقنعتنا أننا نطلع مع الإعلامي عمرو أديب، وبالنسبة لي أنا طلعت معاه مرة واثنين. وأختتم حديثه المطرب محمد رشاد:” أنا سفرت الفنانة مي حلمي بفلوس الفرح لدبي علشان نقضي شهر العسل”.

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