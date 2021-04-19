/627763/رحيل-مخترع-الـPDF-معلومات-لاتعرفها-عن-تشارلز-جيشك

تشارلز جيشك، وهو المؤسس المشارك لشركة البرمجيات الشهيرة "أدوبى"، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن عمر يناهز 81 عامًا، وهو رائد أعمال، وعالِم حاسب آلى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد عام 1939 فى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

وساعد جيشك فى تطوير صيغة المستندات "PDF" وبرنامج الصور الشهير "فوتوشوب"، وأنشأ شركة "أدوبى" 1982.

- طور بالتعاون مع John Warnock العديد من البرامج الرائدة مثل PDF و Acrobat و Illustrator و Premiere Pro و Photoshop.”

- حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجى ميلون فى بيتسبرج.

- رائد أعمال وعالِم حاسب آلى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد عام 1939 فى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

- كان أول منتج لهم هو Adobe PostScript وهى عبارة عن لغة البرمجة التى ساعدت فى تعزيز صناعة النشر المكتبي.

- انتقل للعمل فى مركز أبحاث Xerox Palo Alto حيث التقى وارنوك، ومن ثم غادر الإثنين زيروكس فى عام 1982 وأسس شركة أدوبي.

- شغل Geschke منصب الرئيس التنفيذى للعمليات فى أدوبى من ديسمبر 1986 إلى يوليو 1994.

- وفى عام 1992، تعرض تشاك للاختطاف فى حادثة تصدرت عناوين الصحف الوطنية، واحتجز تحت تهديد السلاح فى مكتبه واقتيد إلى هوليستر فى ولاية كاليفورنيا لمدة أربعة أيام.