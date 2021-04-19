/627764/منظمة-الصحة-العالمية-لدينا-أدوات-للسيطرة-على-جائحة-كورونا-خلال-أشهر

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس "كورونا" المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أشهر معدودة.

وقال مدير المنظمة، في مؤتمر صحفي أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم ، في إشارة إلى قضية توزيع اللقاحات: "لدينا أدوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة أشهر حال اعتمدناها بشمل متسق وعادل".

فيما أعرب تيدروس، مع ذلك عن قلقه من السرعة البالغة لإنتشار فيروس كورونا المستجد بين الناس الذي تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و59 عاما، وهو ما يمكن أن يكون مرتبطا بالسلالات الأكثر انتقالا،.

وأضاف أن المرض حصد حياة مليون شخص خلال 9 أشهر، والعدد وصل إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة، بينما تطلب الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوف 3 أشهر فقط.