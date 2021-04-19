نجار يطعن مواطن بسبب الأولوية فى المرور

التعدي بالضرب بآلة حادة

وورد بلاغًا لمأمور مركز بلقاس اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية ببلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول المدعو " ص م " 20 سنة، نجار مسلح، ومقيم فى قرية المعصرة، بدائرة مركز بلقاس مصابا بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالظهر، وآخر قطعى بفروة الرأس ، أدعاء تعدى من آخرين، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال العلاج اللازم.

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وانتقل الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص وبسؤال المصاب، فى محضر الشرطة، اتهم المدعو " ع ع. أ " ، 25 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة «مطواة» بحوزته وإحداث إصابته.

اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة

وكانت قد حدثت مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق ، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت مباحث بلقاس من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5716 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وجارى العرض على النيابة العامة .