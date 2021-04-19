يورجن كلوب: محمد صلاح مايسعي إليه في هذا الموسم يساعدنا كثيراً

/627766/يورجن-كلوب-محمد-صلاح-مايسعي-إليه-في-هذا-الموسم-يساعدنا-كثيرا

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لشبكة سكاي نيوز، أن مهاجمي الفريق يسعون إلي إحراز الحذاء الذهبي في هذا الموسم، بين محمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني، من خلال الأغنفراد بالصدارة بتسجيل الأهداف.

قال: " لاعب كرة القدم يمارس اللعبة خلال مسيرته الكروية،من 15 عام أو 17، وربما في بعصض الأحيان يلعب 18 عام".

وأضاف: " في بداية مسيرتة الكروية وفي أكثر إنتعاشته في اللياقة البدنية، وهو في 20 عام لسن 27 عام، ويمكنه ان يقدم الكثير في تلك الفترة، وتحقيق كل مايستطيع إنجازة في مسيرتة الكروية".

يورجن كلوب عن الحذاء الذهبي

وأكمل: "لا يفوز معظم اللاعبين بالحذاء الذهبي أبدًا. إذا فزت به مرة واحدة فهذا إنجاز كبير. وإذا فزت به مرتين فهذا إنجاز كبير جدا، وإذا تمكنت من الفوز به للمرة الثالثة، ستكون من اللاعبين القلائل الذين حصدوا الجائزة 3 مرات".

وزاد "يجب أن يكون المهاجمون أنانيين. لم أقابل مهاجما غير أناني من قبل، يمكنك أن تكون ألطف شخص في العالم ولكن في النهاية تريد تسجيل الأهداف بنفسك".

وواصل "صلاح هداف بالفطرة، يريد تسجيل الأهداف، هذا شيء طوره خلال مسيرته، الكروية ومازال أمامه الكثير في الساحرة المستديرة لإنجازة".

وأختتم: " محمد صلاح يواصل بجديه وتحفيز، وفي تعطش كبير لديه في تسجيل الأهداف وإحراز الحذاء الذهبي وسط حشد كبير علي اللقب، وذلك جيد بالنسبة له وللفريق".