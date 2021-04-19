/627768/تسجيل-4-حالات-وفاة-و896-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-في-قطر

كشفت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 896 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​)، بواقع 708 حالات من أفراد المجتمع و188 إصابات بين المسافرين العائدين من الخارج.

وأشارت في بيان لها، إلى تسجيل شفاء 728 مصابًا بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 174698، مؤكدة أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة، 3 منها كانت من أصحاب ​الأمراض​ المزمنة، وقد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

ولفتت إلى أنه تم إعطاء 1271478 جرعة من لقاحات كوفيد 19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.