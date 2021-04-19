/627769/تشديد-الرقابة-على-المطاحن-والمخابز-البلدية-ومستودعات-الدقيق-للتأكد-من-السلامة-الصحية

قام اللواء هشام عصمت، شمال القاهرة، بشن حملة لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين وضبط لحوم مجهولة المصدر فى الزاوية الحمراء، كما تم إعدام طن من مصنعات اللحوم والدهون مجهولة المصدر ومحضر إعدام 215 كيلو من مصنعات لحوم ودهون مجهولة المصدر وتحرير محضر بالواقعة.

الاجراءات الاحترازية ضد كورونا كما شن حى شبرا حملة لمحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد،برئاسة محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا حملة على المخابز البلدية لضبط منظومة العيش. اقرأ أيضا:دوت الخليج يرصد التفاصيل الكاملة لمقتل نبيل حبشي وفى نفس السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية كثفت الحملات التموينية فى محافظة القاهرة بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

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