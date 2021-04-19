رامز جلال يسخر من فهد المولد: "دة لبس كهربائي"

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سخر الفنان رامز جلال كعادته من مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودى فهد المولد، الذي حل ضيفًا على برنامجه الجديد الخاص بالمقالب رامز عقله طار ليكون الضحية السابعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وصلة السخرية التي أطلقها رامز جلال ضد نجم المنتخب السعودى فهد المولد، في برنامج رامز عقله طار.

رامز جلال يسخر من فهد المولد

علق جلال على إطلالة النجم السعودي فهد المولد، قائلًا: "جيت بالبيجاما ولا إيه، دة مش لبس لعيب كرة دة لبس كهربائى سنسيون، البنطلون قصير أوى بنطلون بونكيو، واضح أن رجليه مقاس 89".

تعرض مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد لإصابة خلال حلقة اليوم، بعدما صوب رامز نحوه طلقات بالبندقية الخاصة به أثناء اللعبة.

رامز عقله طار

يتصيد الفنان رامز جلال فريسته من خلال الفنان حسن عسيري الذي يستقطب الضيف إلى مدينة الألعاب الترفيهية الموجودة في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف مع دخوله اللعبة التي يتم داخلها المقلب ليجد نفسه معلقًا بين السماء والأرض، ويتم دفعه من أعلى ليسقط في المسبح.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث كان ضحيته الأولى المطرب أحمد سعد، وبعدها اللاعب رمضان صبحي، وحمو بيكا ولوردينا، ودينا الشربيني، ومن المنتظر أنه يحل العديد من النجوم منهم محمد هنيدي، وملك قورة، عدد آخر من نجوم الرياضة.