رد فعل فهد المولد على مقلب رامز عقله طار..فيديو

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حاول الفنان رامز جلال استفزاز ضيفه مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودى فهد المولد بقوة مستخدمًا عدة عبوات من المياه، ورشه بمطفأة الحريق أثناء تواجدهم داخل اللعبة التي يتم داخلها المقلب.

دوت الخليج يكشف رد فعل النجم فهد المولد بعدما رفع رامز جلال الماسك عن وجه، حيث انقض عليه قبل معرفته بالمقلب ليبرحه ضربًا واسعًا.

رد فعل فهد المولد

حاول رامز جلال تهدئة فهد المولد بكلماته حول الروح الرياضية وغيرها، ليرد عليه فهد المولد، قائلًا: “حرام عليك يا اخي.. لية كدة بس”، وسرعان ما تعنقا سويًا.

تعالت صرخات النجم فهد المولد، مطالبًا بإيقاف تلك اللعبة، ليفزعه طاقم العمل بأنه عليه القفز من أعلى ليتراجع إلى الخلف، رافضًا القفز من أعلى إلا أن الفريق يقوم بدفعه بمساعدة رامز جلال.

برنامج رامز عقله طار

يتصيد الفنان رامز جلال فريسته من خلال الفنان حسن عسيري الذي يستقطب الضيف إلى مدينة الألعاب الترفيهية الموجودة في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف مع دخوله اللعبة التي يتم داخلها المقلب ليجد نفسه معلقًا بين السماء والأرض، ويتم دفعه من أعلى ليسقط في المسبح.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث كان ضحيته الأولى المطرب أحمد سعد، وبعدها اللاعب رمضان صبحي، وحمو بيكا ولوردينا، ودينا الشربيني، ومن المنتظر أنه يحل العديد من النجوم منهم محمد هنيدي، وملك قورة، عدد آخر من نجوم الرياضة.