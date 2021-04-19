رئيس جامعة الأزهر يؤكد أهمية التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أكَّد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوى، أهمية التحول الرقمى خاصة فى المرحلة المقبلة وفى ظل توجه الدولة نحوه، موجهًا الكليات بموافاة الجامعة بقواعد البيانات النهائية الخاصة بمنسوبى كل كلية، والانتهاء من عمل الإيميلات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والطالبات فى أقرب وقت ممكن.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحرصاوى، اليوم، لمناقشة ما تحقق من إجراءات ملموسة على أرض الواقع فى ملف التحول الرقمى، وإعداد قواعد البيانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. ووجه رئيس جامعة الأزهر بعقد اجتماع الأسبوع المقبل؛ للوقوف على ما وصلت إليه جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، ومن خلال التنسيق مع نواب رئيس الجامعة كل فى موقعه.

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