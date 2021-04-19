جدة - نرمين السيد - أحمد جمال حشيش، طالب بالصف الثانى الإعدادى بمعهد منشأة الكردى بكفر الزيات بمحافظة الغربية، حصل على المركز الثانى فرع الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم لعام 2019. كما فاز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة فهم غايات ومقاصد القرآن الكريم عام 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. صفحة وزير الأوقاف عبر يوتيوب تعرض نموذج واعد فى حفظ وتلاوة القرآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.