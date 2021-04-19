صور.. وزير الخارجية يطلع رئيس جزر القمر على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، بعثمان غزالى رئيس دولة جزر القمر الشقيقة، حاملاً إليه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ثانى محطات الجولة الإفريقية التى يقوم بها لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى، سلم خلال اللقاء رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الموجهة لشقيقه رئيس دولة جزر القمر، والتى تتمتع حاليًا بعضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، وتناولت الرسالة الوضع الحالى لمفاوضات سد النهضة واستعراض الموقف المصرى فى هذا الصدد.

وأشار حافظ، إلى أن وزير الخارجية، قدم للرئيس القمرى كذلك عرضًا حول أهم ما دار فى اجتماعات كينشاسا الأخيرة، حيث أبرز الإرادة السياسية الصادقة التى تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضى جاد يسفر عن اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، فضلاً عن تأكيده تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية على نحو يحول دون المساس بالأمن والاستقرار الإقليمى.

واختتم المتحدث الرسمى، تصريحاته بالإشارة إلى أن المقابلة تطرقت أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تجمعها بجزر القمر الشقيقة، معربًا عن تطلع مصر إلى تدعيم هذه العلاقات فى شتى المجالات بجانب استشراف مجالات جديدة للتعاون، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.