فيديو- «الإمام الطيب».. شيخ الأزهر يشرح قاعدة اﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ

جدة - نرمين السيد - شرح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ "اﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ"، وذلك فى البرنامج الذى يُذاع يوميًا خلال شهر رمضان 2021.





وقال الإمام الطيب إن مبدأ رفع الحرج والمشقة، لا يعنى انتفاء المشقة، انتفاء كاملا، وإنما يعنى انتفاء "المشقة" غير المعتادة، والتى يصعب معها أداء ما كلف الله به. وأضاف: "هذه هى المشقة التى يبيح التشريع للمكلف أن ينتقل معها لبدائل أيسر وأسهل، وليس مشقة الحياة اليومية التى تصاحب الإنسان فى كل أعماله ونشاطاته".

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