السكة الحديد: عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 13:30 تم الاستعداد بالخط الطالع (المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة) لمسير القطارات بسرعة 60 كم/س والساعة 15.15 تم الاستعداد بالخط النازل (المتجة من القاهرة الي الاسكندرية) لمسير القطارات بسرعة 8 كم/س وعودة حركة القطارات في الاتجاهين علي خط القاهرة الإسكندرية بعد تحقيق كافة اشتراطات السلامة والأمان، وجاري إجراءات رفع السرعة على الخط النازل.
وكان قد أكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي، رفع درجة الاستعدادات إلى القصوى في مستشفيات بنها الجامعي، لاستقبال مصابي حادث قطار طوخ، موضحا أن المصابين في حادث القطار حالتهم مستقرة في المستشفى، وهناك 28 حالة في المستشفى تتلقى العلاج، وحالتهم مستقرة.
وأضاف المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي، خلال مداخلة ببرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المستشفى بدأت في استيعاب كل الحالات المصابة فور وقوع الحادث واستقبلت جميع المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى على الفور وتقديم كل اللازم لإسعافهم.
وتابع المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي ، أنه تم التعامل مع كل الحالات المصابة في حادث القطار وتم تجهيز غرف العمليات للحالات التي تستدعي إجراء عمليات جراحية لها.
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