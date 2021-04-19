/627771/الأعلى-للإعلام-يستدعى-دفاع-قضية-الفيرمونت-للتأكد-من-علاقته-بمسلسل-الطاووس

استدعي المجلس الأعلي للإعلام، طارق العوضي، دفاع متهمة القضية المعروفة إعلاميا بالفيرمونت، لمقابلة لجنة مشكلة من المجلس، للاستماع إلى أقواله في الشكوى المقدمة حول علاقة مسلسل الطاووس بقضية الفيرمونت، وما تم استغلاله كدعاية، وذلك بجلسه بمقر المجلس غدًا.

استخدام قضية الفيرمونت فى رمضان

وكان قد تقدم المحامي طارق العوضي دفاع المهتمة بقضية الفيرمونت ببلاغ إلى النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الممثلين، وذلك بشأن استخدام اسم نازلي مصطفى كريم في دعاية مسلسل سيتم عرضه في رمضان مع استخدام قضية الفيرمونت.

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وأضاف طارق العوضي : “ تابعنا ببالغ الانزعاج ما تم نشره على العديد من الصفحات واسعة الانتشار على مواقع السوشيال ميديا من دعاية لمسلسل رمضاني يسمى الطاووس”.

وأشار دفاع المتهمة إلى” استخدام صورة موكلتنا نازلي مصطفى كريم في الدعاية لهذا المسلسل كما استخدم اسم قضية الفيرمونت كدعاية رخيصة ومؤثمة قانونا لهذا المسلسل.

وكانت النيابةالعامة خاصة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من تناول هذه القضية لأنها ما زالت في مرحلة التحقيقات، ومن شأن ذلك التأثير على التحقيقات ومجراها القانوني ، كما أن موكلتنا نازلي مصطفى كريم ليست هي فتاة الفيرمونت المجني عليها في القضية".