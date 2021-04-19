تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد.. جوتا يضع محمد صلاح علي دكة البدلاء

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يدخل ليفربول مباراة اليوم امام ليدز يونايتد في لقاء الدور الثاني والثلاثون، من إنطلاقة الدوري الإنجليزي، ويشهد علي اللقاء ملعب ايلاند رود، معقل فريق ليدز يونايتد، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء.

وجاء الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بتشكيل الفريق في المباراة، والتي تقرب الفريق من المراكز الأربعه المتأهلة لبطولة دوري الأبطال الموسم المقبل.

تشكيل ليفربول في المباراة:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- أوزان كاباك- فابينيو- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: جيمس ميلنر- جورجينيو فينالدوم- تياجو ألكانتارا

في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- ديوجو جوتا

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 31 مباراة ، حقق من خلالها 15 انتصار ، وتعادل في 7 مباريات ، وخسر في 9 مباريات ، إستطاع ان يسجل من خلالها 53 هدف ، في حين تلقت شباكة 37 هدف في هذا الموسم .

يحتل فريق ليدز يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 ، من أصل 31 مباراة ، إستطاع ان يحقق من خلالها 14 انتصارات ، وتعادل في 3 مباريات ، وخسر في 14 مباراة ، سجل من خلالها 49 هدف ، في حين تلقت شباكة 49 هدف في هذا الموسم .